وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: سأكون مدافعا عن الجيش وستكون إعادة الأسرى على رأس أولوياتي

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "جيشنا أثبت خلال شهور الحرب أن من يمس بنا يدفع ثمنا باهظا، وأنا سأكون مدافعا عن الجيش وستكون إعادة الأسرى على رأس أولوياتي".
ومساء أمس، أفادت صحيفة هآرتس، بأن "الكنيست الإسرائيلي صدّق على تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع وغدعون ساعر وزيرا للخارجية".
ويأتي ذلك بعد قرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد خلافات بينه وبين وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، منها قانون تجنيد الحريديم وقضية الأسرى في غزة، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة.
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