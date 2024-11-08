الرئيس الصيني يزور البيرو والبرازيل الأسبوع المقبل لحضور قمتي أبيك ومجموعة العشرين

يسافر الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى البيرو والبرازيل الأسبوع المقبل لحضور قمتي أبيك ومجموعة العشرين، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الصينية.

ويزور شي ليما من 13 إلى 17 تشرين الثاني وريو دي جانيرو من 17 إلى 21 من الشهر نفسه، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في بيان.

وأكد البيت الأبيض من جهته أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحضر القمتين.

في البيرو، قالت الخارجية الصينية إن شي "سيحضر الاجتماع ال31 للقادة الاقتصاديين لأبيك ويجري زيارة دولة". وتجمع هذه القمة ممثلين عن 21 دولة عضو كل عام.

وسيشارك شي بعد ذلك بقمة مجموعة العشرين في البرازيل، وهي دولة تعد الصين أكبر شريك تجاري لها، مع أكثر من 180 مليار دولار من التجارة الثنائية عام 2023.

ومنذ عودته إلى السلطة السنة الفائتة، انخرط الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في عملية توازن دقيقة. فهو يسعى إلى تعميق العلاقات مع بكين بينما يرغب في تحسين العلاقات مع واشنطن.

وتسعى البرازيل والصين إلى تأدية دور وساطة في الحرب في أوكرانيا. وعلى عكس الدول الغربية، لم تفرضا عقوبات على روسيا.

في حزيران، اعتُبرت زيارة نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين للصين بمثابة تمهيد للطريق لانضمام البرازيل إلى مبادرة "طريق الحرير الجديد" الصينية.

ويهدف هذا البرنامج الرئيسي الذي أطلِق عام 2013 إلى إنشاء بنى تحتية وتطوير الروابط البحرية والبرية والسكك الحديد بين القارات، ولا سيما في البلدان النامية.

وانضم الكثير من دول أميركا الجنوبية إلى المبادرة التي تعد محورا رئيسيا لاستراتيجية شي لزيادة نفوذ الصين في الخارج.