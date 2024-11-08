نقل سجلات النفوس موقتا من دائرة مرجعيون ودوائر أخرى في الجنوب إلى وزارة الداخلية في بيروت

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بانه وبناء على قرار من وزارة الداخلية سيتم نقل سجلات النفوس من دائرة نفوس مرجعيون بمؤازرة الصليب الأحمر الدولي ، ودوائر أخرى في الجنوب، إلى دائرة الامانات في وزارة الداخلية في بيروت، وذلك كإجراء احترازي موقت خوفا من تعرضها للتلف بسبب الوضع الامني في المناطق المذكورة.

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