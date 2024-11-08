بوصعب: هدف إسرائيل ليس القضاء على حزب الله وإنما إنشاء منطقة خالية من السلاح في الجنوب

رأى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن "هدف إسرائيل ليس القضاء على حزب الله وإنما إنشاء منطقة خالية من السلاح في الجنوب"، بحسب ما نقلت عنه القناة.

واعتبر أن "العملية الإسرائيلية لم يكن الهدف منها اجتياحا بريا واسعا للبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.