الحديدة..استشهاد جندي وإصابة آخر أثناء ملاحقة مطلوب أمني بالخوخة

المنامة - ياسر ابراهيم - الجندي ماهر النفجاني استشهد أثناء مهمة أمنية بالخوخة ـ إعلام الحديدة

استشهد جندي أمن وأصيب آخر، الخميس، أثناء مهمة أمنية في مدينة الخوخة العاصمة الإدارية المؤقتة لمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت قوات الشرطة بمحافظة الحديدة، في بيان نشره إعلام السلطة المحلية، إن أحد منتسبيها استشهد وأصيب آخر، أثناء ملاحقة مطلوب أمني قاوم السلطة الأمنية.

وقال مدير عام شرطة المحافظة العميد نجيب ورق أن المساعد "ماهر شعبان عمر النفحاني" من منتسبي القوات الخاصة استشهد فيما أُصيب الجندي "عبدالله الحميدي" في اشتباك مسلح أثناء ملاحقة مطلوب أمني لشرطة "النجيبة" يُدعى "غالب عبدالله زهير".

وأوضح أن القوات نجحت في ضبط المطلوب والمتهم بجرائم سرقات، بعد محاولته المقاومة والفرار، مثمنًا الدور البطولي والشجاع لأفراد الأمن.

وأعرب العميد ورق عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، مؤكدًا عزم القوات على مواصلة التصدي لكل من يحاول تعكير السلم الاجتماعي وتهديد سلامة واستقرار المواطنين.