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الامارات | فك لغز جريمة "السيدة المحترقة" في مطبخها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 نوفمبر 2024

تمكنت أجهزة الأمن السورية من فك لغز حريق أودى بحياة ربة منزل، خلال طهيها الطعام في منزلها بالعاصمة دمشق، حيث تبيّن أن الحريق وقع بشكل متعمّد.

وفي بيان لوزارة الداخلية السورية عبر صفحتها على فيس بوك، قالت، أنه ورد إليهم بلاغ من قيادة شرطة محافظة دمشق، لإسعاف سيدة إلى مستشفى المواساة بدمشق، إثر تعرضها للحرق أثناء طهي الطعام في منزلها في حي المزارع بجرمانا، ووفاتها متأثرة بحروقها.

وبالرجوع الي السجل العدلي تبين وجود عدة إذاعات بحث وسوابق بجرائم مختلفة بحق زوجها، فدارت الشبهات نحوه، خاصة بعد تمنّعه عن الحضور رغم الاتصال به لأكثر من مرة لأخذ إفادته، حيث تواري عن الأنظار.


بدورها، قامت السلطات بنصب كمين له والقبض عليه، وبمواجهته بالقرائن والأدلة اعترف بإقدامه برش البنزين على زوجته أثناء إعدادها الطعام بالمطبخ، إثر خلافات شخصية بينهما، موضحاً أنه قام بتنظف المكان بعد فعلته.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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