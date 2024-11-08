الامارات | "خطير".. احذروا نقص فيتامين "ب 9"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلط موقع "إنديان إكسبرس" الضوء على تأثير نقص فيتامين ب 9، أو ما يُعرف بـ"حمض الفوليك" على الجسم، إذ قد يؤدي لمشاكل صحية مثل التعب والتهيج واضطرابات الجهاز الهضمي، كما يؤثر على الحالة المزاجية والوظيفية والإدراكية.

وأضاف الموقع أن ب 9 يلعب دوراً رئيسياً في تخليق الحمض النووي وانقسام الخلايا ورفاهية الأفراد بالكامل، كما يعتبر ضرورياً كأهمية إنتاج الجسم الخلايا الحمراء، ولوظيفة الأعصاب السليمة.

وبحسب استشاري الطب الباطني أنيكيت مول، فإن النباتيين هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بنقص ب 9.

وأضاف أنيكيت مول أن نقص فيتامين ب 9 يرتبط أيضا بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية المعروفة بأنها تسبب معدلات أعلى من الوفيات والمرض.

ولتجنب نقص فيتامين ب 9، أوصى الطبيب بضرورة تناول نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك مثل الخضراوات الورقية الخضراء والحمضيات والبقوليات؛ مثل الحمص وفول الصويا والبقوليات والطماطم والفاصوليا والعدس والخس والبرتقال والذرة الحلوة.

وأشار الدكتور أنيكيت مول إلى أن مستويات حمض الفوليك غير الكافية ترتبط بعيوب الأنبوب العصبي والتشوهات الخلقية.

وأوضح قائلاً: "من الضروري استشارة خبير يساعدك على فهم ما هو نقص فيتامين ب 9 ويوصي بخطة نظام غذائي لضمان احتواء جسمك على الكمية المطلوبة من فيتامين ب 9"، وأضاف"إن الحفاظ على مستويات مناسبة من فيتامين ب 9 سيحدث العجائب في جسمك".

وشددت الدكتورة شيرين فورتادو، استشارية الأمراض الجلدية الطبية والتجميلية: "في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 9 إلى فقر الدم، والذي يتميز بانخفاض خلايا الدم الحمراء ويمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل ضيق التنفس والدوخة".