شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاجية العمل في أمريكا بأقل من التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع التكلفة

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ارتفاع إنتاجية العمل في الولايات المتحدة بأقل قليلا من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين ارتفعت تكلفة وحدة العمل بأكثر كثيرا من التوقعات.وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن إنتاجية العمل زادت خلال الربع الثالث بنسبة 2ر2% بعد ارتفاعها بنسبة 1ر2% خلال الربع الثاني.وكان المحللون يتوقعون الإنتاجية بنسبة 3ر2% بعد ارتفاعها بنسبة 5ر2% خلال الربع الثاني وفقا للبيانات المعدلة.في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أن تكلفة وحدة العمل بالنسبة لأصحاب الأعمال زادت بنسبة 9ر1% خلال الربع الثالث، بعد ارتفاعها بنسبة 4ر2% خلال الربع الثاني وفقا للبيانات المعدلة.وكان المتوقع ارتفاع التكلفة بنسبة 5ر0% فقط بعد ارتفاعها بنسبة 4ر0% خلال الربع الثاني وفقا للبيانات الأولية.