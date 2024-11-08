الامارات | اعتداء وحشي على رضيع بسبب بكائه 24

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 نوفمبر 2024

وجّهت محكمة أمريكية تهمة محاولة القتل العمد إلى رجل من كانساس سيتي، بعدما اعتدى على رضيع خطيبته بحجة أنه "انزعج من صوت بكائه"، وفقاً لما أكده بيان الشرطة ووالد الرضيع.

وظهر الرضيع وايلون (10 أشهر) على سرير المستشفى متصلاً بأنابيب علاجية بعد تعرضه لنزيف في الدماغ وانهيار في الرئتين، وذلك في صور نشرتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية .



تم القبض على خطيب الأم، جوردان بوجيس (28 عاماً)، في ولاية بنسلفانيا، بعد أن اتهمه والد الطفل، تايلر بوربريدج، بإساءة معاملة الرضيع وإسقاطه على الأرض عمداً بشكل عنيف.

في حين نفى بوجيس التهم قائلاً إن ما حدث كان "حادثاً عرضياً" ولم يكن متعمداً، وزعم أنه أصيب بالتعرق أثناء محاولته رفع الطفل لإسكاته بينما كان ينتظر خروج والدته من الحمام، مبرراً الحادث "بتعرق يديه".

لكن الأطباء أكدوا أن الطفل وايلون تعرض لصدمة شديدة في رأسه جراء الاعتداء، مما يتطلب تطبيق عقوبات قاسية وفقاً لقانون حماية الأطفال من العنف المنزلي.