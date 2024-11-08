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«البلديات والنقل» تصدر إرشادات لاستبدال لوحات معلومات مشاريع البناء في أبوظبي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت دائرة البلديات والنقل إرشادات لاستبدال لوحات معلومات مشاريع البناء في أبوظبي برموز الاستجابة السريعة الإرشادات، تتضمن المعلومات المتوافرة عن اسم المشروع وموقعه وترخيص بنائه واسم المقاول وتاريخي البدء والانتهاء المقررين، كما تتيح للمفتشين والأطراف المعنية والجمهور الحصول على التحديثات المباشرة عند مسح رمز الاستجابة السريع، وتهدف المبادرة إلى تعزيز دقة بيانات المشاريع والامتثال وتدعم الجهود التي تبذلها الدائرة لتعزيز المعايير التشغيلية لقطاع البناء في أبوظبي دائرة البلديات والنقل.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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