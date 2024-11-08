الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 10 صواريخ في الدفعة الأخيرة التي استهدفت حيفا والناصرة واعتراض بعضها

زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "رصد إطلاق 10 صواريخ في الدفعة الأخيرة التي استهدفت منطقتي حيفا والناصرة واعتراض بعضها".

وكانت قد أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "إطلاق صفارات الإنذار في حيفا والناصرة ومناطق واسعة بالجليل".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.