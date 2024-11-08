الامارات | وصفة سحرية لتقوية وتكثيف الرموش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف خبير الصحة، الدكتور إريك بيرغ، عن أفضل الطرق لتحسين صحة الرموش وجعلها أكثر كثافة ولمعانا.

وأوصى بيرغ، المتخصص في نظام كيتو الغذائي والصيام المتقطع، باستخدام مزيج من المعادن والزيوت الطبيعية لتحقيق أفضل النتائج، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وفي مقطع فيديو له على "يوتيوب"، أوضح بيرغ أن "الرموش تتكون أساسا من البروتين، ولكن لصناعة هذا البروتين، يحتاج الجسم إلى معادن نادرة تساعد على تكوين الأحماض الأمينية التي تتحول إلى بروتينات".

وأضاف: "نقص بعض هذه المعادن يمكن أن يسبب مشكلات صحية تؤثر على جسمك، مثل فقدان الرموش أو ضعفها".

وأكد أن أحد الأسباب الرئيسية لضعف الرموش هو نقص نوع معين من البروستاغلاندين (مادة كيميائية تشبه الهرمونات وتُنتج في العديد من الأنسجة في الجسم)، وأوصى بتناول حمض الريسينوليك والزنك لتحفيز نمو الرموش بشكل صحي.

وأوضح بيرغ أن الزنك معدن أساسي للنمو الصحي للرموش والشعر بشكل عام.

وقال: "إذا كنت تتناول مكملات الزنك، من الأفضل اختيار مكمل يحتوي على مزيج من المعادن النادرة، لأن الزنك يعمل بشكل أفضل عندما يكون هناك توازن مع معادن أخرى".

وأشار الخبير إلى أن الزنك يقدم العديد من الفوائد لنمو الشعر والرموش، مثل تعزيز تخليق البروتين (أمر أساسي لنمو الشعر الصحي) والمساهمة في إنتاج الكولاجين والكرياتين، الضروريين لصحة الشعر. كما يساعد الزنك في تنظيم مستوى الأندروجين في الجسم، وهو هرمون يؤثر على نمو الشعر.

وإذا كنت ترغب في الحصول على أفضل استفادة من الزنك، يوصي الخبراء بتناوله إما قبل ساعة من الوجبة أو بعد ساعتين من تناول الطعام.

كما يُنصح بتجنب تناول الزنك مع مكملات النحاس أو الحديد أو الفوسفور في الوقت نفسه، حيث يفضل أن يكون هناك فاصل بين تناول هذه المكملات للحصول على أفضل فائدة.

وإلى جانب المكملات، يمكن الحصول على الزنك من بعض الأطعمة مثل: لحم الضأن المفروم والسبانخ النيئة والروبيان (الجمبري) والزبادي اليوناني والكاجو والعدس.

ومن المهم عدم تجاوز 25 مغ من الزنك يوميا من المكملات دون استشارة الطبيب، حيث أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى أعراض غير مرغوب فيها، مثل الغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية وتشنجات المعدة.

وبالإضافة إلى ذلك، نصح الدكتور بيرغ باستخدام زيت الخروع لتحفيز نمو الرموش. وقال: "يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك، الذي يساعد في تحسين كثافة الرموش وجعلها أكثر لمعانا". وأوضح أن زيت الخروع لا يجعل الرموش تنمو بشكل أسرع، لكنه يساعد في تقويتها وحمايتها من التكسر من خلال ترطيبها بشكل يومي.

ولكن، يفضل استشارة الطبيب قبل استخدام زيت الخروع على الرموش.