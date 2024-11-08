شكرا لقرائتكم خبر عن الخلل الهرموني يسبب التعب.. وسائل التخلص من هذه المشكلة بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

الكثير منا يعاني من حالة تعب عام، لا يستطيع النهوض مبكرا من السرير، ويشعر بآلام في العضلات والعظام غير مبررة، ولا أساس عضوى أو طبي لها، كما يعاني من حالة تعب عام وعدم قدرة على بذل الجهد ولا مزاولة النشاطات اليومية.

وفقا لتقرير نشر في موقع ماديسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الاضطراب الهرموني يلعب دورا كبيرا في شعور الجسم بالتوتر والألم والتعب العام والوهن المزمن، وعلى النقيض فالتوازن الهرموني في الجسم يجعلك تشعر بالنشاط والحيوية واليقظة مهما كانت درجة الضغوط التي تتعرض لها.

تابع التقرير موضحا أن التعب هو أحد الأعراض الشائعة لاختلال الهرمونات في الجسم، خاصة هرمون البروجسترون، فقلة وزيادة هذا النوع من الهرمونات يعمل على الشعور بالتعب العام وصعوبات في النوم شديدة، أيضا اختلالات هرمون الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية قد يؤدي إلى الشعور بالتعب الحاد وآلام العضلات والأعصاب، ولذا فإن الخلل الهرموني يمكن الكشف عنه بسهولة من خلال إجراء بعض التحاليل وملاحظة بعض الأعراض والتي من بينها:

التعب العام والوهن العام في الجسم

عدم القدرة على بذل الجهد

اضطرابات حادة في النوم

اضطرابات حادة في تناول الطعام

تقنيات لمقاومة هذا الخلليمكن بتقنيات سهلة مقاومة هذا الخلل والتخلص من التعب العام والوهن الذي يشعر به الإنسان عند إصابته باختلال في الهرمونات:

الجأ إلى طبيب للكشف عن الخلل الذي تعاني وعلاجه دوائيا بشكل مناسب لحالتك

مارس رياضتك اليومية دون انقطاعات ودون تراجع هذه الرياضة سوف تساعدك على التوازن الهرموني التام.

أسس روتين ليلي مريح قبل ذهابك إلى النوم لكي يعتاد جسمك هذا الروتين ويبدأ في برمجة عقلك عليه.

خذ حمام دافئ قبل النوم مباشرة.

تجنب الكافيين قدر الإمكان ولا تبدأ يومك به أو تنهيه به.

اضبط ساعة نومك وساعة استيقاظك مبكرا وفي نفس الوقت كل يوم

ابتعد عن السهر والأرق تماما.

تناول طعاما صحيا.

احتسي كوبا من البابونج في نهاية اليوم.

مارس تقنيات الاسترخاء وتمارين التنفس