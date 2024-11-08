شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تستضيف الاجتماع التحضيرى للقمة العربية الإسلامية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف العاصمة السعودية الرياض، يوم الأحد المقبل، الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية والإسلامية غير العادية، والذى يرأسه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة، وبمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلى على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة.

ويشارك بالحضور وزراء خارجية الدول العربية والاسلامية، وذلك للتوافق حول مشروع البيان الختامى للقمة، عن الموقف العربى والاسلامى الجماعى الموحد بشأن ما يشهده قطاع غزة، والأراضى الفلسطينية، ولبنان من تطورات فى ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان ، ومناقشة مشروع البيان الختامى الذي سيرفع للقمة للنظر فى إقراره ليمثل موقفًا جماعيًا موحدًا معبرًا عن الإرادة العربية والإسلامية المشتركة.

تعد القمة المقبلة، امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التى عقدت فى الرياض فى نوفمبر الماضى، وقد أكدت المملكة العربية السعودية، في ضوء متابعتها لتطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلى الآثم على الأراضى الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل لبنان في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها.