وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يبحثان التوصل لحل دبلوماسى للصراع فى لبنان

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القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو بحثا خلاله التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن بلينكن تحدث مساء الخميس مع بارو ،وناقشا أهمية الوصول إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان يتيح للمدنيين على جانبي خط الأزرق (الحدودي بين إسرائيل ولبنان) العودة إلى ديارهم بأمان.



كما تم التطرق إلى ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإعادة جميع الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية.



وبحسب البيان، أكد الوزيران على عزمهما المشترك "في دعم المساعدة لأوكرانيا ومساندة الجهود الأوكرانية للدفاع عن حريتها وتحقيق النصر".