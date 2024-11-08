شكرا لقرائتكم خبر عن عبير فوزى رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الطفل والنشء بمهرجان شرم الشيخ المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى، تولى الدكتورة عبير فوزى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الطفل والنشء، خلال فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان، نظراً للظروف الصحية التى يمر بها الدكتور محمد عبد المعطى، وتضم اللجنة كذلك الفنان القدير عادل شمس (البحرين)، السينوغراف جين يونج يون (كوريا الجنوبية)، د. كاملة الهنائي (سلطنة عمان).

وأعربت الدكتورة عبير فوزى عن سعادتها، حيث قالت: تشرفت باختيارى رئيساً للجنة تحكيم مسابقة الطفل والنشء، وذلك لعدة أسباب لعل أهمها أن هذا المهرجان فريد من نوعه فى مصر، حيث إنه موجه للشباب بشكل خاص ويقام فى مدينة شرم الشيخ بعيدا عن العاصمة، وأيضاً لأننى عاصرت تطور هذا المهرجان فى كل دوراته السابقة ولمست عن قرب تطوره وتطور مسابقاته وفعالياته، بالإضافة لمشاركتى مع زملائى الأجلاء فى مسابقة وليدة هذا العام تقام لأول مرة بالمهرجان فهو شرف كبير وأتمنى التوفيق لكل القائمين على المهرجان.

يذكر أن الدكتورة عبير فوزي هي أستاذ مساعد ورئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما أنها مدربة تمثيل ومخرجة لعدد من المسرحيات، فقد شاركت فى التمثيل بمسرحية "بالعربى الفصيح" من إخراج محمد صبحى، ومسرحية "الكابوس" من إخراج محسن حلمي، ومسرحية "الطوق والأسورة" من إخراج ناصر عبد المنعم، وأخرجت كذلك عدد من المسرحيات منها "الراكبون إلى البحر، قصة حديقة الحيوان، إعصار، العائلة الحزينة".

وتولت كذلك عدة مناصب منها نائب رئيس المهرجان النسوي والذي يعد أول مهرجان من نوعه في مصر، وكذلك كانت عضو لجنة مشاهدة بالدورة الثالثة والرابعة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ورئيس لجنة إختيار شخصية العام بالدورة الخامسة من المهرجان، وكانت عضواً بلجنة تحكيم المهرجان العربي بالمعهد العالي للفنون المسرحية لعام 2023.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتي يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.