شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال لافت على جناح المملكة المشارك في المعرض المصاحب للمنتدى الحضري العالمي والان نبدء بالتفاصيل



ويشارك في الجناح الذي تقوم عليه وزارة البلديات والإسكان، أكثر من 30 جهة وطنية حكومية وخاصة متخصصة في ملف التنمية الحضرية.

استعراض تجارب المملكة كما يشهد المنتدى مشاركة الجهات الوطنية في عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي سلطت الضوء على الخطط والمبادرات النوعية للمملكة في ملف التنمية الحضرية، والتحديات الحضرية المتعلقة بالإسكان والنقل والطاقة وتغير المناخ.

إضافة إلى استعراض تجارب المملكة وابتكاراتها وحلولها الرائدة في تحويل المدن

الدمام - شريف احمد - حظي جناح المملكة المشارك في الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، المنعقد حاليًا بالقاهرة خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر الجاري، وسط مشاركة عربية وعالمية واسعة، بإقبال واسع من الزوار والمختصين للتعرف على جهود المملكة الرامية إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز الاستدامة البيئية والتحول الرقمي في قطاع التصميم الحضري.ويشارك في الجناح الذي تقوم عليه وزارة البلديات والإسكان، أكثر من 30 جهة وطنية حكومية وخاصة متخصصة في ملف التنمية الحضرية.كما يشهد المنتدى مشاركة الجهات الوطنية في عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي سلطت الضوء على الخطط والمبادرات النوعية للمملكة في ملف التنمية الحضرية، والتحديات الحضرية المتعلقة بالإسكان والنقل والطاقة وتغير المناخ.إضافة إلى استعراض تجارب المملكة وابتكاراتها وحلولها الرائدة في تحويل المدن السعودية إلى مجتمعات حضرية شاملة ومرنة ومستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.