شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 ألف مستفيد من حملة التوعية بسرطان الثدي في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم تجمع الباحة الصحي الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي التي أقيمت خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2024م، تحت شعار "رايتك وردية"، وبلغ عدد إجمالي مستفيديها أكثر من 100 ألف مستفيد من التوعية الإلكترونية خلال الحملة.

وشملت التوعوية الإلكترونية منصات التواصل الاجتماعي لتجمع الباحة الصحي، إضافةً لمنصات الشركاء الرقمية الداخلية والخارجية كشاشات الشوارع والشاشات الداخلية للمنشآت التابعة للتجمع، بالإضافة إلى الرسائل النصية التي تم إرسالها إلى آلاف المستفيدين، وكذلك اللقاءات التوعوية الرقمية التي تم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتجمع صحي الباحة طلال بن أحمد الغامدي, أن الحملة شملت فعاليات متنوعة ومبتكرة لجذب الانتباه لأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بما تعدى 350 فعالية داخل المنشآت الصحية وفعاليات ميدانية، شارك فيها العديد من الجهات الحكومية والجمعيات غير الربحية والمدارس وكليات البنات، وأقيمت الفعاليات في عدد كبير من الأسواق والمتنزهات والمولات والمحال التجارية.

