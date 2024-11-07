شكرا لقرائتكم خبر عن جدة .. إدارة المجاهدين تقبض على مروجَي مخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطنين لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما ، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخدرات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.