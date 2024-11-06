ولي العهد لترمب: نتطلع لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد جي ترمب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية. وعبر ولي العهد عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، متمنياً للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته. من جهته، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب عن شكره وتقديره لولي العهد على تهنئته، ومشاعره تجاه الشعب الأمريكي.



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