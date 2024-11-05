شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث الأحداث الإقليمية مع رئيس الوزراء الياباني والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية