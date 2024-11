شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث الأحداث الإقليمية مع رئيس الوزراء الياباني والان نبدء بالتفاصيل

الأحداث الإقليمية

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع شيغيرو ايشيبا رئيس الوزراء الياباني.وجرى خلال الاتصال الإشادة بالعلاقات المتميزة بين المملكة واليابان، وبالجهود المبذولة لرفع مستوى العلاقات بين البلدين من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030. كما جرى بحث الأحداث الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة حالياً واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.