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الأرصاد ينبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية

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واس - طريف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، وجريان السيول على منطقة الحدود الشمالية، تشمل مدينة عرعر ومحافظ طريف ورفحاء والعويقيلة.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من مساء اليوم وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى يوم السبت.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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