شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد ينبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، وجريان السيول على منطقة الحدود الشمالية، تشمل مدينة عرعر ومحافظ طريف ورفحاء والعويقيلة.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من مساء اليوم وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى يوم السبت.

