شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع الرياض الصحي الأول.. مسار الإصابات ينقذ حياة مواطنة بعد حادث خطير والان نبدء بالتفاصيل

تنسيق فعّال

الدمام - شريف احمد - نجح مسار الإصابات في تجمع الرياض الصحي الأول من إنقاذ حياة مواطنة في العقد السادس من عمرها، تعرضت لحادث مروري خطير، حيث تم نقلها على الفور إلى طوارئ مستشفى الملك خالد بالخرج.عند وصولها، كانت المريضة تعاني من آلام حادة في الجانب الأيسر من الصدر، وصعوبة في التنفس مع انخفاض حاد في مستوى الأكسجين، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، أظهرت النتائج وجود كسور متداخلة في الأضلاع اليسرى وقصور في التجويف البلوري، مما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً.وفي إطار التنسيق الفعّال مع مركز القيادة والتحكم في تجمع الرياض الصحي الأول، تم إرسال فريق طبي متخصص من مدينة الملك سعود الطبية إلى مستشفى الملك خالد بالخرج.وقد أُجريت عملية ترميم جدار الصدر بقيادة د. محمد السناني، قائد مسار الإصابات بالتجمع، وبمساعدة د. محمد خيري، استشاري جراحة الصدر في مستشفى الملك خالد، استغرقت العملية ساعتين، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.يعكس هذا النجاح أهمية دور مسار الإصابات في تقديم الرعاية الصحية العاجلة والفعّالة، ويبرز تكامل الجهود بين الفرق الطبية المختلفة، كما يؤكد التزام تجمع الرياض الصحي الأول بتطوير خدماته بما يتماشى مع أهداف برنامج التحول في القطاع الصحي بالمملكة.