شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للفعاليات" يستعرض منجزاته في ملتقى شركاء تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك المركز الوطني للفعاليات في ملتقى شركاء تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، المقام بمقر هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث استعرض المركز خلال الملتقى منجزاته التي حققها بالتعاون مع الشركاء، وكذلك جهوده في تعزيز تجربة الزوار من الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات التي ينظمها والتقنيات والحلول المبتكرة؛ التي يعمل المركز على تطويرها لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدث نائب المدير العام للمركز الوطني للفعاليات ياسر الرجبان خلال الملتقى، ضمن جلسة حوارية، عن رؤية المركز في مجال المسؤولية الاجتماعية ورسائل المركز الأساسية وإستراتيجيته المستقبلية، وكذلك وضح دور القطاع الخاص في دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمركز، وأوجه التعاون بين المركز والجهات الأخرى في مجال المسؤولية الاجتماعية. حلول مبتكرة

كما سلط النائب الضوء على دور المركز الوطني للفعاليات في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وما التقنيات أو الحلول المبتكرة التي يعمل المركز على تطويرها لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك جهود المركز في تطوير فرص المشاركة في إدارة الفعاليات للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضًا كيف يسهم المركز في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويلتزم المركز الوطني للفعاليات بتوفير تجربة شاملة ومتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة الفعاليات لتشمل مسارات مخصصة، أماكن جلوس خاصة، وخدمات مخصصة مثل الترجمة بلغة الإشارة، كما يعمل المركز بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة، على ضمان تلبية كافة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الفعاليات، مما يعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع.