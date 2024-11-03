شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية الموارد البشرية" يحذر مستفيدي "جدارات" من مشاركة بياناتهم مع الحسابات المجهولة والان نبدء بالتفاصيل

حماية بيانات العملاء

الدمام - شريف احمد - دعا صندوق تنمية الموارد البشرية مستفيدي المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) إلى عدم مشاركة بياناتهم أو معلوماتهم الشخصية مع أي حسابات مجهولة.وشدد على ضرورة عدم التعامل أو التجاوب مع أي حسابات أو جهات أخرى تطلب مبالغ مالية من المستفيد، مقابل حصوله على أي من خدمات المنصة.وبيّن الصندوق، أنه حرصًا على حماية بيانات العملاء والمستفيدين؛ فقد تم توثيق قناة الواتس أب الرسمية الخاصة بخدمة العملاء.وجدد دعوته للتواصل بشكل آمن وموثوق عبر قناة الواتس أب الرسمية على الرقم 8001222030، أو من خلال الاتصال على ذات الرقم، أو عبر الحساب الرسمي لـ "جدارات" في منصة X على @Jadarat_sa أو حساب خدمة العملاء ‏@Jadaratcare.