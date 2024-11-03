شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ختام ملتقى الخطباء بمشاركة 200 من منسوبي "الشؤون الإسلامية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت مساء أمس فعاليات ملتقى الخطباء الأول بالرياض بمشاركة أكثر من 200 خطيب من منسوبي فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض وذلك في قاعة المقصورة، وقدمه نخبة من العلماء والمختصين تركزت موضوعاته في وسائل وأساليب تطوير مهارات الخطباء.وتناول الملتقى محاضرتين الأولى تحت عنوان "أساليب الخطيب في التعامل مع النوازل والأزمات" والثانية "ممارسات الخطيب القدوة".وفي الختام كرم وكيل الوزارة لشؤون المساجد المكلف سليمان بن فهد الخميس المشاركين في تنظيم الملتقى والمشاركين.