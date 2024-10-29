شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء الفيتنامي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وحضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام محمد دهلوي، والوفد الرسمي لرئيس وزراء فيتنام.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وحضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام محمد دهلوي، والوفد الرسمي لرئيس وزراء فيتنام.