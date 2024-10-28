شكرا لقرائتكم خبر عن في لقاء مفتوح.. الوزير الفضلي يتلمس احتياجات مزارعي عسير والان نبدء بالتفاصيل

دعم القيادة لقطاع البيئة

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الدمام - شريف احمد - في لقاء مفتوح مع المواطنين والمزارعين والمستثمرين بمنطقة عسير، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، حرص الوزارة على تذليل كل العقبات التي تواجه المستفيدين من خدماتها، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.وخلال اللقاء، استمع إلى استفسارات ومقترحات المواطنين حول مختلف القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة والمشاريع التي تشرف عليها، مُنوّهاً بالدعم اللامحدود الذي تُقدمه القيادة الرشيدة لقطاع البيئة والمياه والزراعة في المنطقة.وأشاد الوزير الفضلي بمقترحات المواطنين، ووجّه بحصر جميع الطلبات المقدمة والبت فيها وفق الأنظمة واللوائح، ومتابعة مُقترحاتهم التي طُرحت خلال اللقاء، مؤكدًا حرص جميع العاملين في الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.