شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 7 أشخاص بانهيار أرضي في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الخميس، أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية. وانتشل رجال الإنقاذ جثث الضحايا، ومن بينهم سائق وركاب، من حافلة سياحية غطتها الأشجار والطمي والصخور، في الانهيار الأرضي الذي امتد من مدينة ميدان إلى بلدة بيراستاجي بإقليم نورث سومطرة الإندونيسي.

وكانت الحافلة من بين مركبات تقطعت بها السبل بسبب الانهيارات الأرضية منذ صباح أمس الأربعاء. كما أصيب أكثر من 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى في مدينة ميدان.

