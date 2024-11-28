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أوغندا.. الانهيارات الأرضية تدمر ست قرى وتودي بحياة 13 شخصًا

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نيروبي - أ ب 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صرح مسؤولون اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 13 شخصًا لقوا حتفهم في شرق أوغندا، بعدما طمرت الانهيارات الأرضية 40 منزل في ست قرى.
وقالت جمعية الصليب الأحمر الأوغندية إنه تم انتشال 13 جثة، ومازالت جهود الإنقاذ مستمرة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تتوقع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 30 شخص.
وقعت الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة أمس الأربعاء في منطقة بولامبولي. وأصدر مكتب رئيس الوزراء تحذيرًا من وقوع كوارث أمس الأربعاء، قائلًا أن الأمطار الغزيرة في أنحاء البلاد أدت لقطع طرق رئيسية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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