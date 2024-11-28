شكرا لقرائتكم خبر عن أوغندا.. الانهيارات الأرضية تدمر ست قرى وتودي بحياة 13 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مسؤولون اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 13 شخصًا لقوا حتفهم في شرق أوغندا، بعدما طمرت الانهيارات الأرضية 40 منزل في ست قرى.

وقالت جمعية الصليب الأحمر الأوغندية إنه تم انتشال 13 جثة، ومازالت جهود الإنقاذ مستمرة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تتوقع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 30 شخص.

وقعت الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة أمس الأربعاء في منطقة بولامبولي. وأصدر مكتب رئيس الوزراء تحذيرًا من وقوع كوارث أمس الأربعاء، قائلًا أن الأمطار الغزيرة في أنحاء البلاد أدت لقطع طرق رئيسية.