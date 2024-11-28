خاص - حسين فهمي : هذا أصعب ما واجهته في مهرجان القاهرة السينمائي .. وأخفيت حزني على شقيقي لسبب معين

ميرنا وليد - بيروت - مشوار فني طويل حمل في طياته العديد من النجاحات والعلامات الفنية المميزة، برهن خلال مشواره الفني أنه استطاع أن يثبت اسمه، ومؤخرًا استطاع الممثل القدير حسين فهمي أن يقدم دورة مميزة من مهرجان القاهرة السينمائي، وكان لموقع "الفن" هذا الحوار معه والذي كشف لنا من خلاله تحديات هذه الدورة، وأعماله المقبلة، وكيف تخطى حزنه على شقيقه.

حدثنا عن ردود الأفعال التي تلقيتها على الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي ؟

سعيد للغاية بما تم بذله من مجهود طوال أيام المهرجان، ولقد تلقينا العديد من ردود الأفعال الإيجابية، خاصة لإهتمام المهرجان بالقضية الفلسـ طينية وأحداث لبنان.

إهتمامك بالقضية الفلسـ طينية جعلك تتصدر الترند .. فكيف تلقيت ذلك؟

حرصنا من خلال المهرجان أن نوصل رسالة لكل العالم بأننا نتضامن تضامناً كلياً مع القضـ ية الفلـ سطينية، وسنظل ندعمها دائماً، ولذلك قررنا عدم التعاون مع أية شركة تدعم الاحـ تلال، كما وقع الاختيار على فيلم "أحلام عابرة" ليكون فيلم الافتتاح، وهو فيلم فلسـ طيني للمخرج رشيد مشهراوي.

وما أصعب تحدٍّ واجهك خلال التحضير لهذه الدورة؟

دائماً الميزانية تكون أصعب تحدٍّ يواجهنا مهما كان الدعم الذي نتلقاه، ولكن دائماً نحاول أن نقوم بواجبنا في ظل الإمكانيات المتاحة.

ما الرسالة التي وددت توصيلها من خلال هذه الدورة من المهرجان ؟

حرصنا على أن نؤكد على أن المهرجان سيظل دائمًا يدعو إلى السلام، والتقارب بين الشعوب والتعرف على ثقافات جديدة، ودعم السينما والفن حتى يظل في تقدم وازدهار.

هل انزعجت من غياب بعض الفنانين عن حفل الافتتاح من أجل حضور عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب في السعودية؟

كل شخص حر في اختياراته، وكل شخص لديه مسؤوليات واتفاقات معينة، ولم أنزعج من أحد، خاصة أن الكثير منهم تواجد في الأيام التالية من المهرجان.

شهدت هذه الدورة عرض أفلامها خارج أسوار الأوبرا ومنطقة وسط البلد.. حدثنا عن الأمر؟

فضلنا أن يتم عرض الأفلام في أكثر من مكان حتى يتسنى للجميع مشاهدتها، وبالتالي تعاونا مع سينمات منطقة التجمع و6 اكتوبر، كما أننا كنا حريصين على أن يتعرف الشباب على السينما وتصبح فرصة للإنتشار، وكذلك جذبهم للتعرف على العالم السينمائي والثقافات المختلفة.

وماذا عن ترميم كلاسيكيات السينما المصرية .. وهل سنشاهد أفلامًا أخرى مرممة في السنوات المقبلة؟

عرضنا مجموعة من الأفلام المرممة في مهرجان القاهرة السينمائي في هذه الدورة، ونعمل في الفترة الحالية على ترميم مجموعة أخرى من الأفلام وتحويلها للديجيتال، حتى نحافظ عليها، وكي يتسنى للشباب مشاهدتها والتعرف على تاريخ السينما المصرية.

الجميع تعاطف معك بسبب استمرارك في العمل في المهرجان رغم وفاة شقيقك الممثل مصطفى فهمي رحمه الله.. فكيف فعلت ذلك؟

كان من الضروري أن أبعد حزني على شقيقي وأحتفظ به لنفسي، والخروج إلى العمل وتأدية مهامي في المهرجان، ومهما حدث معنا من مواقف إنسانية صعبة في حياتنا يجب علينا مواصلة العمل.

وعلى مستوى أعمالك الفنية .. ما الذي تحضره في الفترة المقبلة؟

أنتظر عرض فيلم "الملحد" ولا أعلم حتى الآن مصيره من العرض، كما أنني أحتاج لإجازة بعد مجهود مهرجان القاهرة.

كُرِّمت مؤخراً من الـ "غولدن غلوبز" .. كيف تلقيت الأمر؟

شعرت بسعادة غامرة، خاصة أن التكريم يحمل اسم عمر الشريف، وهذا التكريم له مكانة خاصة في قلبي، وبشكل خاص أن يسرا صديقتي كٌرِّمت معي في الجائزة نفسها.