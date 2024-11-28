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شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يطلق نسخة المبادئ والأحكام الإدارية باللغة الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن ديوان المظالم عن إطلاق نسخة من المبادئ والأحكام القضائية الصادرة عن محاكمه باللغة الفرنسية عبر البوابة الرقمية للديوان، بهدف توسيع نطاق الاطلاع والوصول إلى أحكام ومخرجات القضاء الإداري.
كما يهدف ديوان المظالم من هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة لمتحدثي اللغة الفرنسية للاطلاع على المبادئ والأحكام القضائية التي تصدر عن القضاء الإداري في المملكة، والمساهمة في نشر ما تعيشه المملكة من نقلة نوعية على مستوى الأنظمة والتشريعات القضائية وتطور سير وإجراءات الأعمال فيها.
الجدير بالذكر أنه سبق لديوان المظالم نشر المبادئ والأحكام باللغة الإنجليزية، من خلال سعيه وبناءً على المادة (21) من نظامه التي تنص على: "قيامه بتصنيف الأحكام القضائية وطباعتها ونشرها، للمساهمة في تجويد أعمال القضاء الإداري، ونشر إصدارات جديدة بلغات متعددة للتعريف بتوافر مقومات جودة الحياة والقطاعات في المملكة العربية السعودية وتقدّمها".
كما يهدف ديوان المظالم من هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة لمتحدثي اللغة الفرنسية للاطلاع على المبادئ والأحكام القضائية التي تصدر عن القضاء الإداري في المملكة، والمساهمة في نشر ما تعيشه المملكة من نقلة نوعية على مستوى الأنظمة والتشريعات القضائية وتطور سير وإجراءات الأعمال فيها.
المادة 21
الجدير بالذكر أنه سبق لديوان المظالم نشر المبادئ والأحكام باللغة الإنجليزية، من خلال سعيه وبناءً على المادة (21) من نظامه التي تنص على: "قيامه بتصنيف الأحكام القضائية وطباعتها ونشرها، للمساهمة في تجويد أعمال القضاء الإداري، ونشر إصدارات جديدة بلغات متعددة للتعريف بتوافر مقومات جودة الحياة والقطاعات في المملكة العربية السعودية وتقدّمها".