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ديوان المظالم يطلق نسخة المبادئ والأحكام الإدارية باللغة الفرنسية

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن ديوان المظالم عن إطلاق نسخة من المبادئ والأحكام القضائية الصادرة عن محاكمه باللغة الفرنسية عبر البوابة الرقمية للديوان، بهدف توسيع نطاق الاطلاع والوصول إلى أحكام ومخرجات القضاء الإداري.
كما يهدف ديوان المظالم من هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة لمتحدثي اللغة الفرنسية للاطلاع على المبادئ والأحكام القضائية التي تصدر عن القضاء الإداري في المملكة، والمساهمة في نشر ما تعيشه المملكة من نقلة نوعية على مستوى الأنظمة والتشريعات القضائية وتطور سير وإجراءات الأعمال فيها.

المادة 21


الجدير بالذكر أنه سبق لديوان المظالم نشر المبادئ والأحكام باللغة الإنجليزية، من خلال سعيه وبناءً على المادة (21) من نظامه التي تنص على: "قيامه بتصنيف الأحكام القضائية وطباعتها ونشرها، للمساهمة في تجويد أعمال القضاء الإداري، ونشر إصدارات جديدة بلغات متعددة للتعريف بتوافر مقومات جودة الحياة والقطاعات في المملكة العربية وتقدّمها".
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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