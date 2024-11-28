خاص - بركيف تسلاكيان يكشف مميزات حفل كورال الفيحاء القادم

ميرنا وليد - بيروت - المايسترو بركيف تسلاكيان قائد كورال الفيحاء الوطني اللبناني يؤمن بضرورة إستمرار الكورال بنشاطاتها والإبتعاد عن اليأس والإستسلام. والنشاط الجديد للكورال أمسية غنائية في 1 كانون الأول /ديسمبر في كازينو لبنان بدعوة من لجنة "بيلبقلنا الفرح البقاعية" بهدف جمع التبرعات للمساعدة في تأمين وسائل التدفئة لمراكز الإيواء في البقاع. وكشف تسلاكيان أن الكورال سوف تشارك بنشاطات Beirut Chants.

موقع الخليج 365 إلتقى المايسترو بركيف تسلاكيان وكان هذا اللقاء.

ماذا يتضمن برنامج الحفل؟

يتضمن البرنامج أغاني وطنية ومتنوعة وهي رسالة للتأكيد على إستمرار الكورال بنشاطاتها في ظل كل الظروف ويتضمن أغاني للميلاد. الكورال سيضم حوالي 60 شخصاً عوضاً عن 100 بسبب الأوضاع الأمنية التي كنا نمر بها والتي كانت تمنع تنقل كل الأفراد.

هل تطلعنا على ميزة الحفل الموسيقية؟

سيغني أفراد الكورال دون الإستعانة بالميكروفونات لأن الفن الأصيل يُغنّى دون ميكروفون لتجنب تزييف الصوت. الميكروفونات لا يجب أن تُستعمل لتكبير الصوت وتغييره بل لإيصال الصوت. يجب أن تكون الأصوات طبيعية وحين يغني السوليست على المئة شخص الذين يقفون وراءه أن يضبطوا أصواتهم لكي يُسمع صوته وهي مقاييس عالمية.

ما الذي يتميز به كورال الفيحاء؟

كورال الفيحاء يقدم فناً ثقافياً بإمتياز. ودوره تثقيف الشباب موسيقياً ولبنان يتميز بتعدد الطوائف ويصل عدد الطوائف الى 18 طائفة أي 18 تراث و18 نمط من الحياة وكورال الفيحاء تضم كل الطوائف وهم يمثلون لبنان الحقيقي. لا نستطيع التوقف عن الغناء والمطلوب أن لا نيأس ولا نستسلم. العمل الجماعي يشمل التلاقي والتبادل الثقافي وتطوير الأعمال الفنية لأن الإتحاد قوة والسياسيون يصنعون الأحداث والفنانون يصنعون التراث ولا قيمة للوطن دون تراث.

هل تطلعنا على نسبة التناغم بين أفراده؟

الكورال فيه إختلافات طبقية ومناطقية وسياسية ودينية وهم يتناقشون في الإختلافات ولكن دون خلاف وإستفزاز. بعض الأعضاء لم يتابعوا دروساً موسيقية لكنهم أصبحوا شبه محترفين وقريباً يصبح عمر الكورال 23 سنة.

وهناك أمثلة على مقاومـ تهم منها أن بعضهم تخلى عن المدرسة لكن الكورال وضعت شروطاً تربط الدراسة بالإلتزام وكانت النتيجة أن عدداً كبيراً منهم اصبحوا مهندسين وموسيقيين.

هل هناك نشاطات خارج لبنان؟

كورال الفيحاء تتعاون مع عدد من الكورال وتقدم لهم المساعدة دون مقابل بالرغم من التكلفة المادية لكل أغنية والتي تصل الى 5 آلاف دولار والهدف نشر التراث ونحاول خلق عدد من الكورال الذين يتلقون الدعم المباشر من كورال الفيحاء في البلدان العربية مثل السعودية وقطر والمغرب ومصر وهم يأتون الى لبنان ليتعلموا فن القيادة لأنه مع الأسف في البلدان العربية لا وجود لمدارس تعلّم قيادة الكورال. وبدأ مركز فيلوكاليا بتعليم قيادة الكورال مع الأخت مارانا سعد بطريقة مميزة.