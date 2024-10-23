شكرا لمتابعة خبر عن القصاص من جانِِ دهس مواطنا في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الرياض.

وأوضحت الوزارة سعود بن ذيب بن غازي المرشدي العتيبي – سعودي الجنسية – أقدم على قتل عبدالإله بن متعب بن عوض الله العتيبي – سعودي الجنسية – وذلك بدعسه بالسيارة مما أدى إلى وفاته .

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني سعود بن ذيب بن غازي المرشدي العتيبي – سعودي الجنسية – يوم الثلاثاء بتاريخ 19 / 4 / 1446هـ الموافق 22 / 10 / 2024م بمنطقة الرياض .