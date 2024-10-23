حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو ‏غرب مدرسة بلدة راميا بصلية صاروخية

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه،استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:30 من مساء يوم الاربعاء 23-‌‏10-‌‏2024،تجمعاً لجنود العدو الصهيوني ‏غرب مدرسة بلدة راميا بصلية صاروخية".

كما اعلن الحزب، في بيان اخر انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه،استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:30 من مساء يوم الاربعاء 23-‌‏10-‌‏2024،تجمعاً لجنود العدو الصهيوني ‏بين مرتفع المدوّر ومستعمرة زرعيت بصلية صاروخية".