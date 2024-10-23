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شكرا لمتابعة خبر عن مواكبةً لمبادرة السعودية الخضراء.. تعليم الليث يدشين برنامج صحتنا في بيئتنا الخضراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - دشّن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي اليوم برنامج : ( صحتنا في بيئتنا الخضراء ) ، والذي تقيمه الإدارة بالشراكة مع مكتب البيئة والمياه والزراعة بالليث .
وشارك مدير التعليم في غرس عدد من الشتلات بحضور مدير مكتب البيئة والمياه بالزراعة بالليث المهندس يحيى بن عبد الرحمن المهابي ، وبمشاركة عدد منسوبي ومنسوبات الإدارة .
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الليث الدكتور محمد بن أحمد العاقل بأن برنامج : صحتنا في بيئتنا الخضراء يأتي مواكبًا لمبادرة السعودية الخضراء إحدى مبادرات رؤية السعودية 2030 .
وأشار ( العاقل ) إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين الصحة البيئية بزيادة المساحات الخضراء في المباني التعليمية والإدارية التابعة للإدارة ، ورفع مستوى الوعي البيئي بأهمية تحسين الصحة البيئية لدى المجتمع التعليمي .