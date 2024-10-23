استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزيرة الخارجية الألمانية Annalena Baerbock بحضور السفير الألماني في لبنانKurt Georg Stoeckl-Stillfried، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، وسبل دعم الجيش لمواجهة التحديات الراهنة.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش التقى وزيرة الخارجية الألمانية وبحثا سبل دعم الجيش لمواجهة التحديات الراهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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