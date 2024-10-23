أكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري، في حديث لقناة "العربية" انه "نحاول إنهاء المعركة في لبنان بأسرع وقت ممكن"، زاعما ان "حزب الله يخسر المعركة وعدد كبير من عناصره استسلموا".
واشار هاغاري الى انه "نراقب الضباط الإيرانيين في بيروت ولن نسمح لهم بدعم حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر هاغاري: نحاول إنهاء المعركة في لبنان بأسرع وقت ممكن ونراقب الضباط الإيرانيين ببيروت ولن نسمح لهم بدعم حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.