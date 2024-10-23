هاغاري: نحاول إنهاء المعركة في لبنان بأسرع وقت ممكن ونراقب الضباط الإيرانيين ببيروت ولن نسمح لهم بدعم حزب الله

أكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري، في حديث لقناة "العربية" انه "نحاول إنهاء المعركة في لبنان بأسرع وقت ممكن"، زاعما ان "حزب الله يخسر المعركة وعدد كبير من عناصره استسلموا".

واشار هاغاري الى انه "نراقب الضباط الإيرانيين في بيروت ولن نسمح لهم بدعم حزب الله".