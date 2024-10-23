الخارجية الكندية: نرفض بشكل قاطع دعوات أطلقها وزراء إسرائيليون لإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، أننا "نرفض بشكل قاطع دعوات أطلقها وزراء إسرائيليون لإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة".

وبدعوة من نواب في حزب الليكود الإسرائيلي ووزراء وأحزاب ومنظمات يمينية متطرفة مؤيدة للاستيطان، نظم نشطاء على بعد مئات الأمتار من حدود قطاع غزة تجمعًا يدعو إلى إعادة "احتلال القطاع وإنشاء المستوطنات فيه من جديد".

التجمع الذي أقيم تحت شعار "تحضير العودة" تحدث فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زعيم حزب "العظمة اليهودية" أمام مشاركين يضعون ملصقات كُتب عليها "غزة لنا إلى الأبد".