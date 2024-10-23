أعلنت وزارة الخارجية الكندية، أننا "نرفض بشكل قاطع دعوات أطلقها وزراء إسرائيليون لإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة".
وبدعوة من نواب في حزب الليكود الإسرائيلي ووزراء وأحزاب ومنظمات يمينية متطرفة مؤيدة للاستيطان، نظم نشطاء على بعد مئات الأمتار من حدود قطاع غزة تجمعًا يدعو إلى إعادة "احتلال القطاع وإنشاء المستوطنات فيه من جديد".
التجمع الذي أقيم تحت شعار "تحضير العودة" تحدث فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زعيم حزب "العظمة اليهودية" أمام مشاركين يضعون ملصقات كُتب عليها "غزة لنا إلى الأبد".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الكندية: نرفض بشكل قاطع دعوات أطلقها وزراء إسرائيليون لإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.