فيضان غالبية أنهار الفلبين جراء أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 55 عاماً

ابوظبي - سيف اليزيد - أدت أمطار غزيرة لم تشهدها الفلبين منذ 55 عاماً إلى فيضان غالبية أنهارها بالتزامن مع انهيارات أرضية وسيول ناجمة عن العاصفة الاستوائية "ترامي" في الفلبين تسببت في مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية أن السلطات قررت تعليق الأعمال الحكومية والدراسة في المدارس بالعاصمة مانيلا وأقاليم أخرى في جزيرة لوزون.

وصدرت التحذيرات من احتمال حدوث عواصف تهدد الحياة خلال الـ 48 ساعة القادمة فوق المناطق الساحلية المنخفضة أو المكشوفة في العديد من أقاليم البلاد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن السفر البحري يمثل خطورة على جميع أنواع السفن أو حمولتها.

وأسفرت العاصفة "ترامي"، التي تعرف محلياً باسم كريستن"، عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في شرق الفلبين، حيث أشارت الشرطة إلى أن حالات الوفاة وقعت في أقاليم ناجا سيتي وماسبات وكاتاندونس.

وقال خفر السواحل إن أكثر من 5300 شخص تقطعت بهم السبل في الموانئ البحرية بعدما جرى تعليق السفر البحري.

وقال دانتي باكالو، رئيس مكتب إدارة السلامة العامة والطورائ في ألباي إن كل الأنهار تقريباً فاضت على ضفافها بسبب الأمطار الغزيرة، التي لم تشهدها البلاد منذ 55 عاماً.



وقالت الإدارة الفلبينية للخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية (باجاسا) إن العاصفة الاستوائية ترامي محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 85 كيلومتراً في الساعة، وزوابع تصل سرعتها إلى 105 كيلومترات في الساعة.