سعود بن صقر يستقبل وفداً حكومياً من مدينة شنجن الصينية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفداً حكومياً من مدينة شنجن الصينية، يزور الدولة حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالوفد الصيني الزائر، مشيداً بمتانة علاقات التعاون، والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، والرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والمشتركة، بما يلبي التطلعات، ويحقق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار للشعبين الصديقين.

وبحث سموه خلال اللقاء، فرص التعاون الحكومي والاقتصادي بين إمارة رأس الخيمة، ومدينة شنجن، التي من شأنها تنمية الشراكة الاقتصادية، وتطويرها نحو آفاق أرحب من النمو في شتى المجالات.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الحكومي الصيني الزائر، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات، وإمارة رأس الخيمة على مختلف الصعد، لا سيما الاستثمارية، والصناعية، والسياحية.