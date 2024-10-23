أنباء عن وجود رهائن.. وزير الداخلية التركي يعلن سقوط قتـ.لى وجرحى في هجوم أنقرة الإرهابي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا سقوط عدد من القتلى والجرحى، في هجوم إرهابي استهدف منشأة الشركة التركية لصناعات الفضاء (TUSAŞ)، بمنطقة كهرمانكازان في أنقرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن العملية ما زالت مستمرة، وأن هناك رهائن.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أنه تم سماع دوي انفجار في مصنع الطائرات توساش، أعقبه سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات.

وأوضحت أنه بناءً على المعلومات الأولية، ذهب اثنان من أعضاء تنظيم إرهابي، إلى توساش بسيارة أجرة وفجر أحدهما نفسه، فيما بدأ الآخر في الهجوم بإطلاق النار.