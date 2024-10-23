بسبب الحضور الجماهيري.. حسام حسن يطلب خوض مباريات منتخب مصر بالمحافظات

الشارقة - اميمة ياسر -

طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، من مسؤولي اتحاد الكرة خوض مباريات المنتخب خلال المقبلة على ملاعب المحافظات، بدلًا من إقامتها في ستاد القاهرة.

وعلم القاهرة 24 من مصادره أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مستاء من الحضور الجماهيري القليل لمباريات منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، لذلك طلب من اتحاد الكرة إقامتها في إحدى المحافظات؛ لضمان حضور عدد أكبر من الجماهير ومساندة لاعبي المنتخب.

ويرى حسام حسن أن خوض المباريات في المحافظات سيزيد من الترابط بين الجماهير واللاعبين، وسيدفع جماهير الأقاليم لحضور المباريات؛ من أجل رؤية نجوم المنتخب الوطني وعلى رأسهم محمد صلاح.