التعاملات المسائية.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجع سعر الذهب بشكل طفيف 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

ورغم هذا التراجع لا يزال سعر الذهب عند أعلى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي بعد أن وصل الذهب العالمي لمستوى قياسي وسط تصاعد التوترات بالمنطقة وخفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لسعر الفائدة 0.5% على الدولار بما زاد من جاذبيته باعباره ملاذ آمن في أوقات التوترات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2497 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3210 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3745 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4280 جنيها للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 29960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33 % إلى نحو 2740 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.