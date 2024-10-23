ميقاتي التقى ماكرون في الأليزيه بحضور بو حبيب

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى قصر الإليزيه حيث اسقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلى الفور عقد لقاء ثنائي شارك في جانب منه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب.

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