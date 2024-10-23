شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان تطورات الأوضاع فى غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن، المستجدات الإقليمية، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع فى غزة ولبنان والجهود المبذولة بشأنها.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء اليوم بالرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، كان قد وصل إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط.

