اخبار الخليج

وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان تطورات الأوضاع فى غزة ولبنان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية وأمريكا يبحثان تطورات الأوضاع فى غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن، المستجدات الإقليمية، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع فى غزة ولبنان والجهود المبذولة بشأنها.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء اليوم بالرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، كان قد وصل إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط.
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا