إليكم السّبب وراء ابتعاد كاميرون دياز عن هوليوود

لقد مرّ وقت طويل بعد أن ظهرت كاميرون دياز في فيلم، وهناك سبب وجيه لذلك. لقد كانت النّجمة نفسها واضحة جدًّا بشأن سبب ابتعادها عن هوليوود وشغفها بها.

خلال ظهورها في قمّة Fortune’s Most Powerful Women التي عقدت في لاجونا نيغيل في كاليفورنيا، كانت صادقة للغاية عندما تحدّثت عن كلّ الوقت الذي كانت فيه بعيدةً عن الصّياغة.

واعترفت قائلة: “شعرت أنّه كان علي القيام بشيء ما، لاستعادة حياتي”. وأضافت بابتسامة كبيرة على وجهها: “الأمر يتعلّق حقًّا بطرح السؤال على نفسك، ما هو الشّيء الذي تحبّه؟ بالنّسبة لي، كان بناء عائلتي”.

وفي الحدث أصبحت الممثّلة مركز كل عدسات الكاميرات كما كان متوقّعًا. ولكن على الرّغم من غيابها لفترة من الوقت، ستشاهد كاميرون قريبًا في بطولة فيلم Back in Action، وهو فيلم جديد على منصّة “نتفليكس” إلى جانب جيمي فوكس.

وأوضحت دياز: “كنت أعتقد دائمًا أنّني لا أستطيع المضيّ قدمًا ما لم أجد نفسي وأركّز كلّ طاقتي على القدرة على المضيّ قدمًا”. “عليك أن تكتشف ذلك بنفسك وتأخذ الوقت الكافي، بغضّ النّظر عن المدّة التي تستغرقها، فقط إفعلها وستجد طريقك إلى شغفك التّالي.”

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ولكن إلى جانب عائلتها، عملت كاميرون أيضًا في صناعة النبيذ. فهي المؤسّس المشارك لعلامة النبيذ العضويّة والصّديقة للنّباتيّين Avaline، والتي بدأتها مع Katherine Power في عام ٢٠٢٠ وهي متحمّسة جدًّا لذلك أيضًا.