كايلي جينر تحدث ضجة بين الجمهور بعد جلسة تصوير مثيرة..إليكم كيف ظهرت

ميرنا وليد - بيروت - أثارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر جدلاً بين متابعيها، بعد إطلالتها الاخيرة من خلال مجموعة صور ومقاطع فيديو، ظهرت فيها من أحدث جلسة تصوير خاصة لها، حيث كانت ترتدي ملابس كاشفة جداً مع اللانجري بطريقة مثيرة، الأمر الذي جعل الجمهور ينهال عليها بالتعليقات.



وكانت رفضت كايلي جينر، استعراض علاقتها الرومانسية مع الممثل الأميركي تيموثي شالاميت، على الهواء مباشرة، رغم المبلغ الخيالي الذي عرض عليها.

وكشف موقع "دايلي ميل" أن كايلي لا تخطط لاستعراض علاقتها عبر التلفزيون، رغم المبلغ الخيالي الذي دفعته لها إحدى المنصات، والذي يقدر بـ100 مليون دولار.

وكشف مصدر لمجلة "بيبول"، أن كايلي تحرص على حماية علاقتها بتيموثي، كما أنها تتجنب عمدًا ذكره أمام عدسات الكاميرا، رغم مرور عام تقريبًا على ارتباطهما.

وأضاف المصدر: "الأمور رائعة مع تيموثي.. كايلي سعيدة. وكلاهما مشغولان، لكنهما يخصصان وقتًا لرؤية بعضهما البعض، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع".

