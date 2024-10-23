شكرا لبحثكم عن خبر الهلال التركي يوزع ألف سلة غذائية على المتضررين من السيول بالحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، الأربعاء، ألف سلة غذائية على المتضررين من السيول في محافظة الحديدة، ضمن مشروع توزيع ألفي سلة غذائية في 3 محافظات يمنية.

وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن إبراهيم عبيد، إن "جمعيته وزعت ألف سلة غذائية على المتضررين من السيول، في محافظة الحديدة، ضمن مشروع توزيع ألفي سلة غذائية".

وأوضح عبيد، أن الجمعية وزعت يومي الأربعاء والخميس الماضيين ألف سلة غدائية على المتضررين من السيول في محافظتي أبين والضالع (جنوب)".

وأكد أن "توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار ما تقدمه تركيا من مساعدات إنسانية مختلفة للتخفيف من معاناة اليمنيين المتضررين من الحرب والكوارث الطبيعية.

ومنذ سنوات، تقدم الجمعية التركية مساعدات إنسانية مختلفة للنازحين والمتضررين من الحرب والكوارث الطبيعية، فضلا عن مساعدة للأسر الأشد فقرا في عدد من المحافظات.

وخلال شهر أغسطس/آب الماضي، ازداد معدّل هطول الأمطار في عدة محافظات يمنية، ما أدّى إلى مصرع نحو 190 شخصًا وإصابة المئات جراء السيول والصواعق الرعدية المصاحبة، وتضرّر أكثر من ربع مليون شخص، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح، وفق إحصائيات حكومية وحوثية وأممية.

كما أعلنت "اليونيسف" أن 180 ألف شخصًا تضرروا جراء السيول في البلاد، مبينة أن هناك حاجة ماسة إلى 4.9 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة.

وأشارت وفق بيان، أن "الأمطار الموسمية الغزيرة أدت بشكل استثنائي لفيضانات سيول مفاجئة في اليمن متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد".