بكلمات من الحب..لمى الرهونجي تعايد زوجها يزن السيد في يوم ميلاده برومنسية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت لمى الرهونجي، زوجة الممثل السوري يزن السيد الجمهور مجموعة صور رومنسية تجمعهما، عايدته من خلالها بعيد ميلادها الـ 44، و علقت على المنسور بكلمات من الحب قائلة: "كل عام وانت حبيبي و شريك دربي .

. انشا الله بتحقق كل أمنياتك و يخليك فوق راس اولادك ..اطيب قلب بالعالم 23.10. 2024".

وقد إحتفل حازم زيدان بزواجه من لمى بدور بعيداً تماماً عن الإعلام ليلة أمس.

وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا هذا الخبر عبر حسابها الخاص، حيث نشرت صورة لحازم ولمى، وعلقت: "مباركة قلبية لحازم ولمى زفافهما الميمون ألف مبروك".

أما العروس، فأكدت الخبر من خلال ردها على مباركة زملائها لها عبر خاصية القصص القصيرة، إضافة إلى نشر أحدهم صورة ظرف مكتوب عليه إسما العروسين، بالإضافة إلى رموز حفل زفاف، الذي من المفترض أنه أقيم في أحد الفنادق الفخمة في دمشق، وسط حرص كامل على المحافظة على السرية التامة.

